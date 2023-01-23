『イヤホン 国内発送使い捨てイヤホン 100個(個別包装) 長さ100cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 09時 24分に出品され04月03日 09時 24分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
国内発送使い捨てイヤホン 100個(個別包装) 長さ100cm
ノーブランド品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 32.30 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
109 入札履歴
終了
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