『アンテナ DXアンテナ 屋根馬 ルーフベース 股幅400mm マスト継ぎ足し可能 溶融亜鉛メッキ仕様 MH40ZL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 53分に出品され03月31日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】
DXアンテナ 屋根馬 ルーフベース 股幅400mm マスト継ぎ足し可能 溶融亜鉛メッキ仕様 MH40ZL
【商品説明】
・サイズ:全長 1165mm、股幅 400mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体材質:溶融亜鉛メッキ
・質量:2.9kg
・適合継ぎ足しマスト径:φ25~32mm
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 123.01 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
760 入札履歴
終了
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