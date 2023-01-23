『オーディオケーブル MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1m)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 10時 17分に出品され03月28日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1m)
【商品説明】
・4.4mm5極ジャック:ONKODO AJ4.4-550G
・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550G
・※アサインは画像2.3をご確認ください。
・ケーブル:MOGAMI 2893
・ハンダ:KR-19RMA
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
831 入札履歴
終了
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