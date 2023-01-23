『ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α 導体 2SQ×4本 19cm 金メッキ スピーカー ジャンパーケーブル (バナナ-【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 17時 39分に出品され03月10日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ONKODO」より引用
【商品名】
ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α 導体 2SQ×4本 19cm 金メッキ スピーカー ジャンパーケーブル (バナナ-バナナ)
【ブランド】
ONKODO
【商品説明】
・Yラグ:ONKODO CT-204G 純銅 -金メッキ
・ケーブル:ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α
・ハンダ:KR-19RMA
・バナナプラグ:ONKODO BP-208BG ベリリウム/金メッキ
【商品カテゴリ】
オーディオ用スピーカーケーブル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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902 入札履歴
終了
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