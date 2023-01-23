『ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α 導体 2SQ×4本 19cm 金メッキ スピーカー ジャンパーケーブル (バナナ-【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 17時 39分に出品され03月10日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ONKODO」より引用



【商品名】

ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α 導体 2SQ×4本 19cm 金メッキ スピーカー ジャンパーケーブル (バナナ-バナナ)



【ブランド】

ONKODO



【商品説明】

・Yラグ:ONKODO CT-204G 純銅 -金メッキ

・ケーブル:ZONOTONE 6NSP-Granster 2200α

・ハンダ:KR-19RMA

・バナナプラグ:ONKODO BP-208BG ベリリウム/金メッキ



【商品カテゴリ】

オーディオ用スピーカーケーブル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。