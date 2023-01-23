『JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 08時 26分に出品され04月14日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL
【商品説明】
・IPX5防汗仕様でスポーツ中のリスニングに最適
・スポーツシーンと日常使用で使い分けられる2種類のイヤチップをご用意
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・反射材付きのケーブルで、夜のランニングも安心
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.402GHz ? 2.480GHz
・超軽量・超コンパクト設計に加え、高級感のあるアルミニウム素材を使用
・通話・音量調整・曲の操作が可能なマイク付き3ボタンリモコン搭載
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
625 入札履歴
終了
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