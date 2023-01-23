『INON L型光DケーブルL・2穴ゴムブッシュセット（自由長：約68cm）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 19分に出品され04月23日 22時 19分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INON L型光DケーブルL・2穴ゴムブッシュセット（自由長：約68cm）
【商品説明】
・編組
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 11.18 cm
奥行 : 11.18 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
980 入札履歴
終了
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