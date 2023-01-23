『AKG（エーケージーP-3S ダイナミックマイク mask dB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 05時 10分に出品され04月15日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AKG（エーケージーP-3S ダイナミックマイク mask dB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
516 入札履歴
終了
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