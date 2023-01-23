『コンタクトレンズ クーパービジョン マイデイ 4箱 cooper vision myday【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 41分に出品され03月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・マイデイ 4箱セット(MAYDAY)
・クーパービジョン
・1日 使い捨てタイプ
・1箱 30枚入り/両眼約2ヶ月分
・医療機器承認番号：22700BZX00320000
クーパービジョン社製コンタクトレンズの販売についてお願い
お客様の眼の安全を守るため、クーパービジョン社の販売方針に従いクーパービジョン社製品全てのコンタクトレンズにおいて「処方箋（指示書）の提出」が必要となります。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
【処方箋（指示書）送付先】
処方箋ご提示フォームURL(推奨): https://ws.formzu.net/dist/S81729263/
mail: [email protected]（PDF又はJPG）
Fax: 03-3499-7161
※処方箋（指示書）ご提出の確認後発送となります。
※処方箋（指示書）に有効期限の記載がない場合、お客様の眼の安全のため、発行日より起算して半年以内を有効期限といたしますのでご了承願います。
※提出期限は購入日から１0日以内となります。
※提出期限内に提出されない場合は自動キャンセルとなります。
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落札価格8064円
383 入札履歴
終了
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