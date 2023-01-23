『コンタクトレンズ クーパービジョン マイデイ 4箱 cooper vision myday【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 41分に出品され03月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マイデイ 4箱セット(MAYDAY)

・クーパービジョン

・1日 使い捨てタイプ

・1箱 30枚入り/両眼約2ヶ月分

・医療機器承認番号：22700BZX00320000



クーパービジョン社製コンタクトレンズの販売についてお願い

お客様の眼の安全を守るため、クーパービジョン社の販売方針に従いクーパービジョン社製品全てのコンタクトレンズにおいて「処方箋（指示書）の提出」が必要となります。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

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