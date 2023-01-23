『クリスマススイーツ 「賛否両論」 薩摩黒牛ローストビーフ＆厳選鹿児島黒豚ローストポーク SP-100 贈答 ギフト（送料無料）【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 21時 54分に出品され04月10日 21時 54分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
薩摩黒牛ローストビーフは、畜産王国鹿児島県が誇る黒毛和牛のブランド牛を使用。きめ細やかな美しい霜降りとまろやかなコクが旨味の特徴です。厳選鹿児島黒豚ローストポークは、４００年の歴史ある鹿児島黒豚を使用。さつまいもを含んだ飼料で育てられた肉質はやわらかくうまみがあります。
内容量：賛否両論（薩摩黒牛ローストビーフ220ｇ、厳選鹿児島黒豚ローストポーク280ｇ）、わさび醤油ソース60ｇ
賞味期限：冷凍365日
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落札価格8064円
707 入札履歴
終了
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