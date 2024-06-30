キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ 100ml 3ケース 90本 チルド（常温で保管できます）(賞味期限 24.06.30) 機能性表示食品 キリンビバレッジ 送料無料【お歳暮】

商品情報

常温で保管できます。賞味期限は製造から9ケ月です。

現在の賞味期限は（2024.06.30）の商品です。



【商品説明】

プラズマ乳酸菌の働きで、健康な人の免疫機能の維持をサポート。

手軽においしく免疫ケアを続けられるヨーグルトテイスト。

飲みきり100mlサイズ。

体にうれしいカロリー50%オフ「おいしい免疫ケア100ml」対比



プラズマ乳酸菌とは

プラズマ乳酸菌は、健康な人の免疫機能の維持をサポートする乳酸菌です。

機能性表示食品

免疫 乳酸菌 カロリーオフ 乳酸菌飲料

【届出表示】

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。

プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。



送料に関しまして

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