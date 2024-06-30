『キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ 100ml 3ケース 90本 チルド（常温で保管できます）(賞味期限 24.06.30) 機能性表示食品 キリンビバレッジ 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 49分に出品され03月04日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
常温で保管できます。賞味期限は製造から9ケ月です。
現在の賞味期限は（2024.06.30）の商品です。
【商品説明】
プラズマ乳酸菌の働きで、健康な人の免疫機能の維持をサポート。
手軽においしく免疫ケアを続けられるヨーグルトテイスト。
飲みきり100mlサイズ。
体にうれしいカロリー50%オフ「おいしい免疫ケア100ml」対比
プラズマ乳酸菌とは
プラズマ乳酸菌は、健康な人の免疫機能の維持をサポートする乳酸菌です。
機能性表示食品
免疫 乳酸菌 カロリーオフ 乳酸菌飲料
【届出表示】
本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。
プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。
送料に関しまして
※【チルド配送】「送料無料」です。
【東北・北海道・沖縄・離島は送料無料の対象外になります】
送料無料の商品は、東北・北海道・沖縄は別途送料をご負担いただきます。
（1個口につき 東北 400円、北海道・沖縄 1，200円）
当店より改めまして送料のご連絡を差し上げますのでよろしくお願いします。
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落札価格8064円
233 入札履歴
終了
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