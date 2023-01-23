『アウトレット 訳あり ゴーグル スノーゴーグル スキー スノボ ドラゴン ブランド ミラーレンズ DRAGON X1 752-8866 海外正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 07分に出品され04月20日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらは当店の検品基準に満たなかった、新品訳あり商品です。レンズまたはフレームにキズ・気泡・汚れ等があります。





【ブランド】

DRAGON（ドラゴン）

【品目】

スノー ゴーグル

【型番】

X1

752-8866

【フィッティング】

レギュラーフィット

【カラー】

フレーム：MILL（ブルー）

レンズ：LUMALENS BLUE ION（ルーマレンズ ブルー ミラー）

交換レンズ：LUMALENS AMBER（ルーマレンズ アンバー）

【可視光線透過率】

LUMALENS BLUE ION：15％

LUMALENS AMBER：33％

【紫外線カット率】

99％以上

【サイズ】

フレーム幅：180mm

フレーム縦：100mm

【仕様・機能】

球面レンズ

ダブルレンズ

スーパーアンチフォグ2.0（超強力曇り止め加工）

UVカット

ヘルメット対応

3重スポンジ層で顔にフィット

特許を取得したフレームレステクノロジー

アーマードベント

【付属品】

純正レンズクロスポーチ

交換レンズ









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