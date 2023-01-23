『ロングスケートボード ロンスケ ロングボード カラーグリップテープ スケボー デッキ ジュニア 男女 収納バッグ付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 24分に出品され04月16日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番： witess-x7
メーカー：WITESS
デッキ素材：8枚カナディアンメープル（厚さ1.2cm）
グリップテープ：高密度滑り止め防水エメリー
荷重範囲：200kg以内
重量：3.5kg
トラック：亜鉛アルミニウム合金
ウィール：PU輪（幅4.3cm）
サイズ：長120*幅25*高12cm
カラー：NOW JUMP、火炎、DANCING、トナカイ、夜空、宇宙、ピンク
ウィール：普通、光る
遊び方 ：dancing，freestyleなど
（手磨きで1-2cm誤差がございますのでご了承ください）
クルーザースケートボードコンプリートスケボースケートペニータイプ子供初心者キッズ練習大人プリートギフト運動誕生日プレゼントスポーツ
¥ 8062
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 7
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，
¥ 8061
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 8
¥ 8061
TECH DECK スターターキット ランプセット 専用ボード&トレーナークリップ付き
¥ 8061
TOY MACHINE(トイマシーン) スケートボード デッキ ROMERO INSECURITY (8.38 x 32) スケボー
¥ 8061
Ariga リュック メンズ 本革 牛革 15.6インチPC収納 A4 レザー 大容量 多機能 革 リュックサック バックパック ビジネスリ
¥ 8059
JD RAZOR MS-102LED オレンジ
¥ 8059
トリプルエイト(Triple Eight) プロテクターセット 膝パッド・肘パッド・リストガード ブラック ジュニア
¥ 8058
トラック スケボー スケートボード T-HA-PNK Havoc 5.0 Skateboard Trucks， Pink
¥ 8057
落札価格8064円
763 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！