『ロングスケートボード ロンスケ ロングボード カラーグリップテープ スケボー デッキ ジュニア 男女 収納バッグ付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 24分に出品され04月16日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番： witess-x7

メーカー：WITESS

デッキ素材：8枚カナディアンメープル（厚さ1.2cm）

グリップテープ：高密度滑り止め防水エメリー

荷重範囲：200kg以内

重量：3.5kg

トラック：亜鉛アルミニウム合金

ウィール：PU輪（幅4.3cm）

サイズ：長120*幅25*高12cm

カラー：NOW JUMP、火炎、DANCING、トナカイ、夜空、宇宙、ピンク

ウィール：普通、光る

遊び方 ：dancing，freestyleなど

（手磨きで1-2cm誤差がございますのでご了承ください）