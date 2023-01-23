『ヒュンメル バックパック チームターポリンバックパック HFB6143 ブラック (90)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 31分に出品され04月01日 02時 31分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒュンメル バックパック チームターポリンバックパック HFB6143 ブラック (90)
【商品説明】
・タテ53cmxヨコ31cmxマチ20cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・メイン素材: 合成皮革（PVC）×合成繊維
・留め具の種類: ファスナー
・重量:790g
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
983 入札履歴
終了
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