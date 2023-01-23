『ゴルフ傘 メンズ レディース 日傘 雨傘 晴雨兼用 UVカット ゴルフ用品 ラウンド用品 アクセサリー 遮熱 遮光 スポーツ プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 02分に出品され03月16日 08時 02分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品特徴】
夏のゴルフに欠かせない日傘。
晴雨兼用でＵＶカット率?遮光率は99.99％！！
高性能ゴルフ用アンブレラ。
涼風が上から吹き降りて炎天下でも快適な遮熱ゴルフ傘！
ビッグサイズでスポーツ観戦にもお勧めの日傘
【 商品スペック】
サイズ
親骨：60cm×8本骨
全長：約90cm
開傘時直径：約120cm
重さ：約343g
素 材：
生地（ポリエステル/ポリウレタンコーティング）、
親骨（グラスファイバー）、中棒（スチール）
持ち手(EVA素材)
タイプ：晴雨兼用/長傘/手開き傘
留め布タイプ：マジックテープ
原産国：中国
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¥ 8061
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ドライバー用 460cc対応 Yellow/Kelly/Indigo
¥ 8061
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¥ 8061
ダフィニーズ ドゥードル ヘッドカバー Daphnes Doodle Headcover ドライバー用 460cc USA直輸入品
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軽量晴雨兼用日傘
¥ 8060
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¥ 8057
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¥ 8055
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Kelly/Yellow(Ma
¥ 8055
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¥ 8051
落札価格8064円
358 入札履歴
終了
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