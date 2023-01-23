『ゴルフ傘 メンズ レディース 日傘 雨傘 晴雨兼用 UVカット ゴルフ用品 ラウンド用品 アクセサリー 遮熱 遮光 スポーツ プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 02分に出品され03月16日 08時 02分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品特徴】

夏のゴルフに欠かせない日傘。

晴雨兼用でＵＶカット率?遮光率は99.99％！！

高性能ゴルフ用アンブレラ。

涼風が上から吹き降りて炎天下でも快適な遮熱ゴルフ傘！

ビッグサイズでスポーツ観戦にもお勧めの日傘



【 商品スペック】

サイズ

親骨：60cm×8本骨

全長：約90cm

開傘時直径：約120cm

重さ：約343g

素 材：

生地（ポリエステル/ポリウレタンコーティング）、

親骨（グラスファイバー）、中棒（スチール）

持ち手(EVA素材)

タイプ：晴雨兼用/長傘/手開き傘

留め布タイプ：マジックテープ

原産国：中国