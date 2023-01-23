『Reviage リヴィアージュ ステムセル＆グロースファクター リバイタライジングゴールドナノクリーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 30分に出品され03月31日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1本でハリ・ツヤ・弾力を実感。ヒト由来神経幹細胞をはじめ、金やグロースファクターなど48種の成分を配合しました。オールインワンクリームなので忙しい朝などの時短にもなります。 製造国:日本 成分:水、ホホバ種子油、DPG、グリセリン、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、グリセリルグルコシド、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチ ルタウリンNa)コポリマー、メチルグルセス-10、エトキシジグリコール、オリゴペプチド-24、リンゴ果実培養細胞エキス、合成遺伝子組換ヒトポリペプチド-31、アルガニ アスピノサ核油、スクワラン、クリスマムチマムカルス培養液、加水分解コラーゲン、イソマルト、レシチン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、 安息香酸Na、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、水添レシチン、12-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、ヒアルロン酸アス コルビルプロピル、酢酸トコフェロール、カプリロイルジペプチド-17、コエノクロリスシグニエンシスエキス、パーフルオロパーヒドロフェナントレン、パーフルオロデカリ