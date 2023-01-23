『CASETiFY インパクト iPhone 15 Pro ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G) / 2.5mからの落下【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 44分に出品され04月18日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY インパクト iPhone 15 Pro ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G) / 2.5mからの落下



【商品説明】

・2.5mからの落下試験をクリア (4x MIL-STD-810G)

・EcoShock 素材

・iPhone 15 Pro 対応

・チャームストラップ専用のソケット

・ワイヤレス充電に対応



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。