『CASETiFY インパクト iPhone 15 Pro ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G) / 2.5mからの落下【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 44分に出品され04月18日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY インパクト iPhone 15 Pro ケース MIL規格準拠 (4x MIL-STD-810G) / 2.5mからの落下
【商品説明】
・2.5mからの落下試験をクリア (4x MIL-STD-810G)
・EcoShock 素材
・iPhone 15 Pro 対応
・チャームストラップ専用のソケット
・ワイヤレス充電に対応
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
718 入札履歴
終了
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