『エレメント セクション ELEMENT SECTION スケートボード スケボー コンプリート 完成品 初心者 組立済み SKATEBOARD サイズ:7.75【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 22時 42分に出品され04月01日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】

7.75"×31.25"

WB14"



【スペック】

ウィール：60mm /78A

1/8"ライザー

Abec5ベアリング

ELEMENTトラック



【必ずお読みください】

※1"(inch)＝2.54cm

※キック＆コンケーブは画像でご確認ください。

※時期により画像と仕様が多少異なる場合がございます。

※完成品ですのでオーダー等にはご対応ができません。

※性質・製造上の個体差や誤差についてはご容赦下さい。

※外装・外箱のダメージ等は不良品扱いになりません。

※使用を前提とした販売となりますため、滑走に支障の無い誤差・個体差・多少のダメージなどは不良品扱いにしておりません。事前にご理解いただけますようお願い申し上げます。