お化け屋敷 ハロウィン 恐怖人形 恐子さん ガイコツ人形 吊り下げタイプ ２体同梱セット ドリームチャンネルホラーシリーズ【2024年最新】

商品情報

着せかえ人形

【商品名】

お化け屋敷 ハロウィン 恐怖人形 恐子さん ガイコツ人形 吊り下げタイプ ２体同梱セット ドリームチャンネルホラーシリーズ



【商品説明】

・お化け屋敷やハロウィン、文化祭、学園祭などでも活躍してくれると思われます。防犯グッズや鳥よけとしても使えるかも知れません。

・人形です、動いたり音が出たり、光ったりする機能はございません。２体同梱のお買い得セットです。梱包は茶色の段ボールですが箱は綺麗ではございません、商品画像でご確認ください。

・恐怖の人形、吊り下げて使えます。商品画像の商品を引っ掛けているフックは商品に含まれません。

・見る方によってはかなり恐い商品ですので設置場所にはご注意ください。火気には近づけないでください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。