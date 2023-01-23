『デイトナ バイク用 サドルバッグサポート レブル 250 / 500 左側専用 95225【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 38分に出品され03月04日 12時 38分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デイトナ バイク用 サドルバッグサポート レブル 250 / 500 左側専用 95225



【サイズ】

高さ : 9.14 cm

横幅 : 35.81 cm

奥行 : 36.58 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。