『PELICAN ハードケース 1120 1.7L オレンジ 1120-000-150【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 15時 44分に出品され04月12日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PELICAN ハードケース 1120 1.7L オレンジ 1120-000-150
【商品説明】
・メーカー型番 : 1120-000-150
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品 : O-リング，ブロックウレタン3枚セット
・内寸法(内装材を除く) : L184×W121×H78mm
・外寸法 : L206×W167×H90mm
・認定規格 : IP67/Def Stan 81-41/STANAG 4280
・重量(フォームあり) : 約560g
・重量(フォームなし) : 約530g
【サイズ】
高さ : 10.79 cm
横幅 : 18.29 cm
奥行 : 23.09 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
99 入札履歴
終了
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