『Sweet Mommy お昼寝布団カバー 3点 キッズサイズ おひるね布団 保育園 リバーシブル コットン100％カバー 掛け布団 敷き布団 枕 入園準備/星【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超軽量！天使のお昼寝ふとん7点セット保育園でお友達といっぱい遊んだあとは、みんなですやすや、お昼寝タイムです。そのまま持って保育園にGO完璧な7点セットをご紹介します！(1)まくら【日本製・洗濯機OK】(2)敷き布団【日本製・洗濯機OK】(3)掛け布団【日本製・洗濯機OK】(4)敷き布団カバー【リバーシブル】(5)掛け布団布団カバー【リバーシブル】(6)枕カバー【リバーシブル】(7)持ち運び用バッグ【防水】おすすめポイント・とにかく軽量！徒歩・自転車で通園するときに重い荷物はNGですよね。・運びやすい！防水タイプのキャリーバッグがあるから、すっきり運べます。・洗濯機OK！お布団本体も洗えるから、いつでも清潔です・デザインがかわいい！北欧柄とシンプル柄のリバーシブル日本製中綿布団お布団本体は、老舗国内メーカーの高品質布団。耐久性に優れた、こだわりの日本製です。繊維1本1本に特殊加工が施されています。セイン移動しの摩擦を防ぎ、洗っても中綿が固まったりへたるといった心配がありません。洗濯しても、軽くてふっくらとしたバルキー性（ふくらみ）と、優れたクッション性を発揮します。洗濯機で丸洗いOK！全部洗えるから、清潔で安心です。