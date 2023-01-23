『ピジョン 抱っこ紐 caboo carrier カブー キャリアコットンブレンドネイビー 0か月~【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 27分に出品され03月23日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ネイビー

・・Color:ネイビー

・親子の距離をぐっと近づける抱っこ紐

・[製造国] トルコ

・[対象] 0ヶ月 ~ 12ヶ月

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ ピジョン

抱っこ紐

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キャリアコットンブレンドネイビー

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