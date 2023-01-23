『(取寄) ビラボン ウィメンズ ロード ショート Billabong Billabong Womens Road【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 05時 06分に出品され03月05日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Billabong:ビラボン
商品名：Billabong Womens Road Trippin Short
ウィメンズ ロード ショート
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Gold Coast
プライマリファブリック:コットン
特徴:吸湿発散性、調節可能なウエスト
ショートライズ:中間
性別:女性用
ベストユース:カジュアル，ランニング
フィットタイプ:リラックスフィット
P最大10倍6/8限定 (取寄) ロキシー ウィメンズ ニュー インポシブル ラブ ショート Roxy Roxy Womens
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落札価格8064円
458 入札履歴
終了
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