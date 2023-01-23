(取寄) ビラボン ウィメンズ ロード ショート Billabong Billabong Womens Road【新年の贈り物】

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ブランド：Billabong:ビラボン

商品名：Billabong Womens Road Trippin Short

ウィメンズ ロード ショート

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Gold Coast

プライマリファブリック:コットン

特徴:吸湿発散性、調節可能なウエスト

ショートライズ:中間

性別:女性用

ベストユース:カジュアル，ランニング

フィットタイプ:リラックスフィット