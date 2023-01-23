『ダイジェット:超硬ドリル SDS-089 8.9mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 09時 53分に出品され04月15日 09時 53分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
寸法:直径8.9mm×溝長61mm×全長90mm×シャンク径8.9mm
材質:CR1
先端角:118
鋳鉄、軟鋼・アルミ合金
取寄 楽譜 キャバレー 曲集
¥ 8050
取寄 楽譜 ハロー、ドーリー！ | Jerry Herman 曲集
¥ 8050
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.8mm
¥ 8047
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM075 7.5mm
¥ 8047
ダイジェット:超硬ドリル SDS-081 8.1mm
¥ 8044
ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm
¥ 8042
ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM040 (金属・金工)
¥ 8035
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.6mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.3mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.3mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.1mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.7mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.7mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.5mm
¥ 8033
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.9mm
¥ 8029
落札価格8063円
117 入札履歴
終了
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