『Behringer ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 タッチコントロール対応 IPX4防滴 USB Type C充電 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 11分に出品され03月24日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Behringer ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 タッチコントロール対応 IPX4防滴 USB Type C充電 LIVE BUDS Behringer LIVE BUDS High-Fidelity Wireless Earphones with Bluetooth True Wireless Stereo Connectivity

ブランド: Behringer（ベリンガー）

高さ: 11cm

横幅: 9cm

奥行: 7cm

重量: 150g

商品番号: 000-EHZ00-00010