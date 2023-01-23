『Behringer ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 タッチコントロール対応 IPX4防滴 USB Type C充電 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 11分に出品され03月24日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Behringer ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 タッチコントロール対応 IPX4防滴 USB Type C充電 LIVE BUDS Behringer LIVE BUDS High-Fidelity Wireless Earphones with Bluetooth True Wireless Stereo Connectivity
ブランド: Behringer（ベリンガー）
高さ: 11cm
横幅: 9cm
奥行: 7cm
重量: 150g
商品番号: 000-EHZ00-00010
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落札価格8063円
214 入札履歴
終了
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