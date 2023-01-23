『L?LL?baby Serenity All Seasons リルベビー セレニティ オールシーズン ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 55分に出品され03月25日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「LILLEBABY(リルベビー)」より引用"



【商品名】

L?LL?baby Serenity All Seasons リルベビー セレニティ オールシーズン ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.30 cm

横幅 : 24.89 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 1.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ L?LL?baby

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