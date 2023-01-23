『アネックス 超高感度集音器 効聴 （KR-77）+ 単4アルカリ乾電池1本付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 44分に出品され05月02日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アネックス 超高感度集音器 効聴 （KR-77）+ 単4アルカリ乾電池1本付き



【商品説明】

・サイズ： (約):幅115x厚さ15.5x横幅28mm 重量： 28g（本体のみ）

・付属品：両耳イヤホン 製造国：日本

・可能周波数 高:200Hz～14000Hz、 低:200Hz～4000Hz(音声帯域のみ集音)

・電池寿命：(約)50～90時間 電源：単4乾電池1本(モニター電池付属)

・音圧レベル：120dB～150dB 最大音響利得：40dB～47dB イヤホーン インピー ダンス：32Ω



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。