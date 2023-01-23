『メディプラスゲルDX 160g (2か月分) | 乾燥予防ゲル 年齢肌対策用 オールインワン 乾燥肌 無添加 セラミド 保湿 美容液【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 04分に出品され03月22日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メディプラスゲルDX 160g (2か月分) | 乾燥予防ゲル 年齢肌対策用 オールインワン 乾燥肌 無添加 セラミド 保湿 美容液



【商品説明】

・8つの無添加（パラベン、フェノキシエタノール、アルコール、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、シリコン不使用）。肌が敏感な方やお子様でも安心してご使用いただけます。男性も使用できます。

・ご使用方法：これ１本で乾燥予防と年齢肌対策ができるオールインワンタイプだから、たった5秒でお手入れ完了。朝1プッシュ、夜2プッシュ。

・日本唯一の独自処方！（オールインワン化粧品における乾燥予防処方として。TPCマーケティングリサーチ（株）調べ、2021年6月調査。）朝のひと塗りで1日中乾燥を防ぎ、年齢肌対策もできる、乾燥予防ゲル（年齢肌対策）。

・発売元：株式会社メディプラス MADE I



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 8.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。