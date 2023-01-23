『フェス ショルダーバッグ 48092 ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 45分に出品され03月17日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェス ショルダーバッグ 48092 ブラウン
【商品説明】
・ショルダー全長:140cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ19cmxヨコ(上部28cmx底部19cm)xマチ6cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・留め具の種類: マグネット
・表地: レザー
・重量:380g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KIKI2（キキ2） 角ポシェット 新ブロンズ
¥ 8063
レッセフェール レッセフェールグク 510613-03 本革 ソフト牛革 肩掛け 薄マチ 縦型 ショルダーバッグ グレー レディース
¥ 8063
グッシオ イタリー 雑誌＠BAILA掲載 トートバッグ A4＆PC収納 エレガンス PUレザー ファッション リクルート 通勤 ビジネス レ
¥ 8062
シップス レディース SHIPS バッグ リサイクルレザー ポーチ付き 撥水 2WAY ショルダー バッグ レディース 310012638
¥ 8062
ピエモンテ ルッソ ショルダー調節可能リュックトートバッグ2ウェイ合成皮革バッグ 7882 キャメル
¥ 8061
ピエモンテ ルッソ ショルダー調節可能リュックトートバッグ2ウェイ合成皮革バッグ 7882 キャメル
¥ 8061
ペレクラブ エレガントシーン om-8080bk ブラック
¥ 8061
トートバッグ ビバリーヒルズポロクラブ BH1008N レディース アイボリー×ネイビー
¥ 8060
Fortnum & Mason フォートナム & メイソン ナイルの水色 ボトルホルダー付き 肩掛け可 保冷 トートバッグ クーラーバッグ
¥ 8060
デシグアル クロスボディーバッグ 21WAXP922046 レディース グレー/ブラック
¥ 8060
Fortnum & Mason フォートナム & メイソン ナイルの水色 ボトルホルダー付き 肩掛け可 保冷 トートバッグ クーラーバッグ
¥ 8060
コムデギャルソン L字ファスナー式 コインケース 小銭入れ BLACK ブラック 並行輸入品
¥ 8060
フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット
¥ 8059
わちふぃーるど トートバッグ WTGC-03 合皮トートバッグ レディース ブラック
¥ 8059
オーエフエス トートバッグ リクルートバッグ フォーマルバッグ A4対応 0454 クロ ブラック
¥ 8059
ウィローベイ ネオプレン トートバッグ 1015 MAGNETIC CLOSURE DAYDREAMER ショルダー マザーズバッグ N
¥ 8058
インポートエアー キャンバストート A7102K058
¥ 8058
Vita Felice ヴィータフェリーチェ マザーズバッグ トート 軽量 キルティング ナイロン トートバッグ A4 レディース パテッド
¥ 8057
落札価格8063円
698 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！