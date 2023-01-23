『フェス ショルダーバッグ 48092 ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 45分に出品され03月17日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェス ショルダーバッグ 48092 ブラウン



【商品説明】

・ショルダー全長:140cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ19cmxヨコ(上部28cmx底部19cm)xマチ6cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・留め具の種類: マグネット

・表地: レザー

・重量:380g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ フェス

ショルダーバッグ

48092

ブラウン