『Haoge レンズカラー交換用フット三脚マウントリング Nikon 300mm F2.8 VR、500mm F4 VR、180-400mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 00時 01分に出品され04月29日 00時 01分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Haoge レンズカラー交換用フット三脚マウントリング Nikon 300mm F2.8 VR、500mm F4 VR、180-400mm



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・互換性: Nikon AF-S 600mm F4D-ED-IF、Nikon AF-S 600mm F4D-ED VR、Nikon AF-S 600mm F4D-ED VR II、Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR。

・互換性:Nikon 300mm F2.8 VR/VRII、Nikon 500mm F4 VR、Nikon 200-400mm F4 VR/VRII、Nikon 180-400mm f/4E FL ED VR。

・対応Sachtler 液体ヘッド:Video 14II、DV 2、DV 4、DV 6、DV



【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 28.19 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。