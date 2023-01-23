『Newcastle Classics(ニューキャッスルクラシックス) ブランケット コットンモスリン日本正規品日よけ 冷房対策 おねんね T【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 14時 58分に出品され04月29日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Newcastle Classics(ニューキャッスルクラシックス) ブランケット コットンモスリン日本正規品日よけ 冷房対策 おねんね T



【商品説明】

・4層で厚みたっぷりで肌触りの良いブランケット

・『大きくなっても手放せないお気に入りの肌触り』

・【お昼寝ブランケット】や【クーラーなどの冷気除け】【ひざ掛け】など様々なシーンで活躍

・アメリカ西海岸カリフォルニアのハイブランドNewcastle Classics。

・商品本体サイズ：120x120cm

・幼児から大人まで長くお使いいただけます



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。