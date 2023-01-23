『TOZO NC9 Plus ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングワイヤレスイヤフォン、イヤーヘッドホンIPX6防水Bluetooth【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 38分に出品され03月05日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOZO NC9 Plus ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングワイヤレスイヤフォン、イヤーヘッドホンIPX6防水Bluetooth



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.39 cm

横幅 : 11.81 cm

奥行 : 11.91 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。