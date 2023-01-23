『WD ポータブルHDD 2TB USB3.0 ブラック WD Elements Portable 外付けハードディスク / WDBU6Y002【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 41分に出品され03月13日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体のみ・ブラック 2TB WDBU6Y0020BBK-WESN

・・Size:2TB

・容量:2TB

・対応OS: Windows 10 8.1 8(Mac OS Xで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要)USB Aポートを搭載したMacであれば、本商品をフォーマットすることで使用可能でございます。

・接続規格:USB 3.0(USB 2.0との下位互換性あり)

・電源:USBバスパワー

・主な付属品:USBケーブル(A-Micro B:長さ46cm)