『WD ポータブルHDD 2TB USB3.0 ブラック WD Elements Portable 外付けハードディスク / WDBU6Y002【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 41分に出品され03月13日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体のみ・ブラック 2TB WDBU6Y0020BBK-WESN
・・Size:2TB
・容量:2TB
・対応OS: Windows 10 8.1 8(Mac OS Xで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要)USB Aポートを搭載したMacであれば、本商品をフォーマットすることで使用可能でございます。
・接続規格:USB 3.0(USB 2.0との下位互換性あり)
・電源:USBバスパワー
・主な付属品:USBケーブル(A-Micro B:長さ46cm)
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落札価格8063円
774 入札履歴
終了
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