『タカラトミー ベイブレードバースト B-190 ベイブレード DBオールインワン対戦セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 12時 02分に出品され03月30日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 モダン・無し ワンサイズ

・生産国:ベトナム

・電池は使用しません

・梱包サイズ:13×44×44cm

・すぐに対戦できるセット