『NEW LED付き ネコ耳ヘッドフォン 7色 自由変換 無線 Bluetooth5.0 Wireless Cat Ear Headphone【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 54分に出品され03月07日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEW LED付き ネコ耳ヘッドフォン 7色 自由変換 無線 Bluetooth5.0 Wireless Cat Ear Headphone
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8062円
253 入札履歴
終了
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