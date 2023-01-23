『NEW LED付き ネコ耳ヘッドフォン 7色 自由変換 無線 Bluetooth5.0 Wireless Cat Ear Headphone【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 54分に出品され03月07日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

NEW LED付き ネコ耳ヘッドフォン 7色 自由変換 無線 Bluetooth5.0 Wireless Cat Ear Headphone



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。