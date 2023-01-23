[ビアンコ] リュック mtk レディース ネイビー【2025の人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】

タテ29cmxヨコ30cmxマチ13cm

ポケットの数:10(外側5/内側5)

重量:880g

ショルダーストラップ付き(全長56cm)



【商品説明】

リュックだけでなくワンショルダーでも持てる2wayタイプ。ワンショルダー用のストラップは取り外し可能なのでスタイルに合わせてスッキリ持てます。もちろん付けたままでも邪魔にならない丁度よい長さに設定しています。サイドも底もレザーを使っているので高級感もあります。本革ならではのシボ感が楽しめるカラーバリエーション。革の質感に合わせて艶消しの金具使いもおしゃれ。革好きの方に是非お勧めしたいレザーリュックです。【サイズ】高さ29cm × 横幅26~30cm × マチ幅13cm 持ち手立上り13cm 重さ:950ｇ 【仕様】開閉:ファスナー式 外側:ファスナーポケット3、オープンポケット2 内側:ファスナーポケット2、オープンポケット3 ショルダー:長さ調節可 ワンショルダーストラップ:取り外し可



【商品詳細】

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