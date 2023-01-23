『[ビアンコ] リュック mtk レディース ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 02分に出品され03月28日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
タテ29cmxヨコ30cmxマチ13cm
ポケットの数:10(外側5/内側5)
重量:880g
ショルダーストラップ付き(全長56cm)
【商品説明】
リュックだけでなくワンショルダーでも持てる2wayタイプ。ワンショルダー用のストラップは取り外し可能なのでスタイルに合わせてスッキリ持てます。もちろん付けたままでも邪魔にならない丁度よい長さに設定しています。サイドも底もレザーを使っているので高級感もあります。本革ならではのシボ感が楽しめるカラーバリエーション。革の質感に合わせて艶消しの金具使いもおしゃれ。革好きの方に是非お勧めしたいレザーリュックです。【サイズ】高さ29cm × 横幅26~30cm × マチ幅13cm 持ち手立上り13cm 重さ:950ｇ 【仕様】開閉:ファスナー式 外側:ファスナーポケット3、オープンポケット2 内側:ファスナーポケット2、オープンポケット3 ショルダー:長さ調節可 ワンショルダーストラップ:取り外し可
【商品詳細】
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落札価格8062円
345 入札履歴
終了
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