『コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 14時 58分に出品され03月23日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ
【商品説明】
・【特長】つめとぎもできます。室内で上り下り運動ができます。お部屋もついてお昼寝OK静耐荷重：（約）８ｋｇ本体重量：（約）１１ｋｇ
【サイズ】
高さ : 33.60 cm
横幅 : 50.60 cm
奥行 : 61.80 cm
重量 : 19.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ
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落札価格8062円
849 入札履歴
終了
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