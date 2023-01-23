『コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 14時 58分に出品され03月23日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ



【商品説明】

・【特長】つめとぎもできます。室内で上り下り運動ができます。お部屋もついてお昼寝OK静耐荷重：（約）８ｋｇ本体重量：（約）１１ｋｇ



【サイズ】

高さ : 33.60 cm

横幅 : 50.60 cm

奥行 : 61.80 cm

重量 : 19.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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