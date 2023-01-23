『スピーディック 替刃 11mm【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 07時 20分に出品され03月27日 07時 20分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピーディック 替刃 11mm
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :4.5×3×6.4cm
・本体重量:80g
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 8.70 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8062円
740 入札履歴
終了
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