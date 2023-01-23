『アーケードスティック、PS3 / PS4 /スイッチ/PC用のUSBワイヤードジョイスティックファイティングスティックゲーミングコントローラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 17時 59分に出品され03月03日 17時 59分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーケードスティック、PS3 / PS4 /スイッチ/PC用のUSBワイヤードジョイスティックファイティングスティックゲーミングコントローラ



【商品説明】

アーケードスティック、PS3 / PS4 /スイッチ/PC用のUSBワイヤードジョイスティックファイティングスティックゲーミングコントローラー、アーケードファイトスティックジョイスティック、プラグアンドプレイ

・「TURBO機能」当社のゲームコントローラーボタンは完全に機能し、TURBO機能をサポートしています。 TURBO機能を使えば、繰り返し作業ができるので、ゲーム内で自由に操作でき、絶対優位で勝ち抜くことができます！

・「マルチモデルのサポート」PS3 / PS4 /スイッチ/ PC用の4in 1USB有線ゲームジョイスティックレトロアー

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【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。