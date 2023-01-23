『ジーザス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 04時 16分に出品され04月17日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,062円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジーザス
【商品説明】
・FAMILY COMPUTER
・JESUS 恐怖のバイオモンスター
・SFアドベンチャー ADV
・キングレコード KING
・ファミリーコンピュータ用カセット
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8062円
420 入札履歴
終了
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