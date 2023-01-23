『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ドライバー用 460cc対応 Yellow/Kelly/Indigo【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 05分に出品され03月30日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ドライバー用 460cc対応 Yellow/Kelly/Indigo
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
24 入札履歴
終了
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