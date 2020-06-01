『シマノ(SHIMANO) ホリデー磯 3号 400PTS パイプシート・テレスピンガイド(遠投用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 20分に出品され03月06日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック
サイズ：3号
スタイル：3号 400PTS
ロッド(釣り竿)タイプ:スピニングロッド
主な釣り場所;防波堤釣り/波止釣り 投げ釣り(サーフ) 磯釣り
主なターゲット:アジ サバ イナダ マダイ タチウオ スズキ イシモチ
全長(m):4.00
継数(本):5
仕舞寸法(cm):94.0
自重(g):200
先径/元径(mm):1.6/20.0
錘負荷(号):5~8
適合ハリス(号):3~7
ミズノ MIZUNO 競泳用MX・SONIC α II ハーフスパッツ(ジュニア) スイム 競泳水着 MX・SONIC α (N2MB2411)
¥ 8060
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¥ 8057
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¥ 8057
フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (オレンジ)
¥ 8057
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¥ 8057
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¥ 8057
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¥ 8057
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¥ 8057
フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (ブラック)
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¥ 8051
【ポイント10倍】 アシックス LIMO裏トリコットグラフィックブレーカージャケット 2031D589-400
¥ 8050
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¥ 8050
落札価格8061円
24 入札履歴
終了
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