『シマノ(SHIMANO) ホリデー磯 3号 400PTS パイプシート・テレスピンガイド(遠投用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 20分に出品され03月06日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブラック

サイズ：3号

スタイル：3号 400PTS

ロッド(釣り竿)タイプ:スピニングロッド

主な釣り場所;防波堤釣り/波止釣り 投げ釣り(サーフ) 磯釣り

主なターゲット:アジ サバ イナダ マダイ タチウオ スズキ イシモチ

全長(m):4.00

継数(本):5

仕舞寸法(cm):94.0

自重(g):200

先径/元径(mm):1.6/20.0

錘負荷(号):5~8

適合ハリス(号):3~7