『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 20分に出品され03月11日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用"
【商品名】
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
【商品説明】
・スピード：13.25、スピン：11.25、硬度：36度
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 1.10 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 厚
¥ 8061
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 特厚
¥ 8061
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 厚
¥ 8060
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 特厚
¥ 8060
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 中
¥ 8060
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 ブラック 中
¥ 8060
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
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バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 64 裏ソフト ハイテンション ブラック 特厚 06060
¥ 8058
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
¥ 8058
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
¥ 8058
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
¥ 8058
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚
¥ 8058
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 レッド 厚
¥ 8057
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 特厚
¥ 8057
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・64・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05920 レッド 中
¥ 8057
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 中
¥ 8057
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 特厚
¥ 8057
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・64・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05920 レッド 中
¥ 8057
落札価格8061円
514 入札履歴
終了
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