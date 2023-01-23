『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 20分に出品され03月11日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用"



【商品名】

バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・80 裏ソフト テンション (スピン) 05930 レッド 厚



【商品説明】

・スピード：13.25、スピン：11.25、硬度：36度

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 1.10 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。