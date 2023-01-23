『プランタースタンド 約直径30×高さ40cm ホワイト 木製 グリーンベース 完成品 リビング 店舗 観葉植物用 インテリア家具【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 01分に出品され04月18日 00時 01分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。※観葉植物は別売りです。商品スペック【サイズ(約)】Φ30×H40cm【材質】天然木(パイン) ラッカー塗装【カラー】ホワイト【商品重量(約)】7kg【静的耐荷重(約)】20kg【備考】完成品【原産地】インドネシア送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【2 - 4営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。複数購入時は追加送料がかかる場合がございます。…
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落札価格8061円
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終了
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