『NYANTA CLUB マルカン 猫 小中型犬用 自動給餌機 ペット用オートフィーダー 3Days CT-526【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 22分に出品され03月30日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NYANTA CLUB マルカン 猫 小中型犬用 自動給餌機 ペット用オートフィーダー 3Days CT-526



【商品説明】



短期間の旅行や帰宅時間が遅い時に ・３日間（６食分の給餌対応） ・ケガ防止センサー付き ・給餌時刻を自由に設定 ・停電の際にも安心の2WAY（乾電池、USB電源アダプター） ・餌皿、蓋の水洗いOK 容量: 約90g×6回分（合計約540g) 規格: 電源方式： ・乾電池（単二アルカリ乾電池3本）※別売 ・USB電源アダプター（5V/1A~2.1A）※別売 USBケーブル（micro USB Type-B）※別売 重量: 980g 本体サイズ（mm）: W320×D320×H83mm セット内容: 本体、食器、蓋 対象動物: 猫・小中型犬用 JAN: 4906456570790 品番： CT-526



【サイズ】

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横幅 :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。