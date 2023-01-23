『Fkstyle ワンタッチテント ドームテント 5人用 簡単設営 組み立て簡単 アウトドア キャンプ 天窓付き bigサイズ290×240×【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 58分に出品され03月14日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fkstyle ワンタッチテント ドームテント 5人用 簡単設営 組み立て簡単 アウトドア キャンプ 天窓付き bigサイズ290×240×
【商品説明】
・ドア、天井、窓にすべて蚊帳付きで虫の侵入を防ぎます。換気性能もいい
・入口が正面と背面各1箇所に付きます、ドアは大型で出入りしやすい、ダブルジッパーで内、外両方で開閉できます。 天窓×1 天窓で開放感たっぷり！通気性に優れ、テント内でも快適に過ごすことができます
・収納バック付きで持ち運び便利！
・商品内容：テント本体×1個 収納袋×1枚 ペグ×12本 ロープ×6本 トップシート×1枚
・幅2.9m×奥行2.4m×高さ1.45mの大型空間を採用。６方向フレームを採用することにより、とても広々とした空間を実現。収納サイズ：110cm 収納コンパクト持ち運び楽々
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 109.30 cm
重量 : 4.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
975 入札履歴
終了
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