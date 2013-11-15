『クーコ ショルダーバッグ レザー2WAYショルダーバッグ レディース 2013111502 パープル (380)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 52分に出品され04月30日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クーコ ショルダーバッグ レザー2WAYショルダーバッグ レディース 2013111502 パープル (380)
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長108cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ16cmxヨコ26cmxマチ4cm
・ポケットの数:5(外側1/内側4)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー
・重量:320g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
222 入札履歴
終了
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