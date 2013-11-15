『クーコ ショルダーバッグ レザー2WAYショルダーバッグ レディース 2013111502 パープル (380)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 52分に出品され04月30日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クーコ ショルダーバッグ レザー2WAYショルダーバッグ レディース 2013111502 パープル (380)



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長108cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ16cmxヨコ26cmxマチ4cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー

・重量:320g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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