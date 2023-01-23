『キョウエツ 着物 メンズ 夏 夏用 男 男性 和服 洗える着物 単衣 黒 緑 駒絽 (L， 湊鼠)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 54分に出品され03月08日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キョウエツ 着物 メンズ 夏 夏用 男 男性 和服 洗える着物 単衣 黒 緑 駒絽 (L， 湊鼠)
【商品説明】
・[サイズ]:S(目安身長 約160-165cm)、Ｍ(目安身長 約165-170cm)、Ｌ(目安身長 約170-175cm)、LL(目安身長 約175-180cm)、3L(目安身長 約180-185cm)
・[品質と素材]:ポリエステル100％
・[生産国]:中国
・[色と柄]:鳩羽/深紺/鈍色/漆黒/柳染/湊鼠/銀鼠/柘榴 × 駒絽
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
409 入札履歴
終了
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