『キョウエツ 着物 メンズ 夏 夏用 男 男性 和服 洗える着物 単衣 黒 緑 駒絽 (L， 湊鼠)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 54分に出品され03月08日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キョウエツ 着物 メンズ 夏 夏用 男 男性 和服 洗える着物 単衣 黒 緑 駒絽 (L， 湊鼠)



【商品説明】

・[サイズ]:S(目安身長 約160-165cm)、Ｍ(目安身長 約165-170cm)、Ｌ(目安身長 約170-175cm)、LL(目安身長 約175-180cm)、3L(目安身長 約180-185cm)

・[品質と素材]:ポリエステル100％

・[生産国]:中国

・[色と柄]:鳩羽/深紺/鈍色/漆黒/柳染/湊鼠/銀鼠/柘榴 × 駒絽

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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