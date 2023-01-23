『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 37分に出品され03月06日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケートボード、ステッカー

【商品名】

スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル， 8.0インチ)

CMR-X083LJQ8X1

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 2.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。

※カラー、サイズ等がある場合はご覧の商品は商品名に記載の商品でございます。

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※稀にパッケージに傷、擦れなどがある場合もございます。

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