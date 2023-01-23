『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 00時 01分に出品され04月08日 00時 01分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スケートボード、ステッカー
【商品名】
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8.0インチ)
CMR-X08D3H9H8S
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 2.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
※カラー、サイズ等がある場合はご覧の商品は商品名に記載の商品でございます。
※カラー、サイズ等が商品名に記載がない場合はお問い合わせフォームにてご連絡頂けますようお願いいたします。
※商品が提携倉庫の在庫の場合発送まで10日間程頂く場合がございます。
※箱入り商品は箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
※稀にパッケージに傷、擦れなどがある場合もございます。
その他パンフレットや付属品について
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落札価格8061円
210 入札履歴
終了
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